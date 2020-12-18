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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 22:42
المتحدث باسم وزارة الخارجية خطيب زادة..

افتتاح ثاني نقطة حدودية رسمية بين ايران وباكستان السبت

افتتاح ثاني نقطة حدودية رسمية بين ايران وباكستان السبت
قال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، ان ثاني نقطة حدودية رسمية بين ايران وباكستان سيتم افتتاحها يوم السبت.

وقال سعيد خطيب زادة: خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اسلام آباد، اتفق وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني على افتتاح منفذ مرزب ريمدان – غبد الحدودي بين البلدين، وشيكا وفق المحادثات التي جرت سابقا بهذا الشأن.

وتابع خطيب زادة: وبذلك ومن خلال التنسيق الذي جرى بين مسؤولي البلدين والاجهزة المعنية، سيتم يوم غد (السبت) افتتاح منفذ مرز ريمدان – غبد الحدودي كثاني منفذ حدودي رسمي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية بمحافظة سيستان وبلوجستان، وذلك من قبل كبار المسؤولين المعنيين لدى البلدين.

ووصف المتحدث الايراني افتتاح هذا المنفذ الحدودي عاملا لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران وباكستان، مضيفا: ان ايجاد هذا المنفذ الحدودي بين البلدين الصديقين والجارين وافتتاح خط سكك حديد بقين خواف الايرانية وهرات الافغانية، يبين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى اولوية خاصة للتعامل والتعاون مع جيرانها، وترى أن التنمية في منطقة غرب آسيا رهن بالتعان الوثيق بين دول الجوار.
رقم : 904621
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