تصنيف النظام البحريني رابعا من حيث عدد الصحفيّين السجناء

ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020، في ظل فرض بعض الحكومات إجراءات صارمة فيما يتعلق بتغطية تطورات فيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد، أو لمحاولتها إسكات التقارير التي تتناول حالة الاضطراب السياسي.



ولفتت اللجنة إلى وجود 6 صحفيين معتقلين داخل سجون النظام البحريني، الذي حل في التصنيف الرابع في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الصحفيين السجناء.



وانتقدت اللجنة عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب» على وسائل الإعلام، والتي رأت فيها أنها قد وفرت غطاءً للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم.