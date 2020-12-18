تفشي كورونا على متن سفينة حربية أميركية

أعلنت قيادة أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأميركية، أن عشرات من أفراد طاقم سفينة الإنزال الأميركية USS Essex، أصيبوا بفايروس كورونا خلال تنفيذ رحلة بحرية.



ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للإصابات، على متن السفينة التي أبحرت من قاعدتها في سان دييغو بكاليفورنيا في أوائل كانون الاول/ديسمبر. لكن تمت الإشارة فقط إلى أن غالبية المصابين، من قسم المحركات في السفينة.



وقالت صحيفة San Diego Union-Tribune، إنه تم نقل مجموعة طبية من الساحل، إلى السفينة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة. وبعد ذلك عادت السفينة إلى قاعدتها.



ووفقا للبحرية الأميركية، أصيب أكثر من 1.2 ألف بحار أميركي بفايروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.



ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، ثبتت إصابة 7700 عسكري من البحرية الأميركية، بفايروس كورونا. ويمثل هذا ما يقرب من 40% من إجمالي عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في البحرية الأميركية منذ بداية الوباء.