شاهد بالتفاصيل: آخر مستجدات فيروس كورونا في سوريا

أصدرت وزارة الصحة السورية بيانا تضمن آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد بالاضافة الى توزع الاصابات والوفيات بالفيروس في كافة المحافظات .



وأعلنت الوزارة مساء أمس الجمعة تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 70 حالة ووفاة 20 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 9928 شفيت منها 4686 حالة وتوفيت 591.



وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٠ كالتالي.



الإصابات:

٣٠ في درعا

٢٥ في السويداء

٢٤ في حمص

٢٠ في ريف دمشق

١٩ في اللاذقية

١٧ في دمشق

١٥ في حلب

١٠ في طرطوس

٩ في حماه



حالات الوفاة:

٦ في اللاذقية

٥ في حمص

٢ في حماه

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

٢ في طرطوس

١ في درعا



حالات الشفاء:

١٢ في دمشق

١٠ في حلب

١٠ في ريف دمشق

٨ في حمص

٧ في حماه

٧ في الحسكة

٥ في اللاذقية

٤ في درعا

٤ في السويداء