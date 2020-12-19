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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 08:37

ترامب ينوي رفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا

ترامب ينوي رفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا
ذكرت تقارير بريطانية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يرفع حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على بريطانيا وأوروبا أوائل الأسبوع القادم.

وقال تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر بارزة بصناعة السفر "إنه من المتوقع أن يصدر ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري يقضي برفع الحظر عن السفر".

وبحسب وكالات، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تبذل جهودا منسقة لإقناع إدارة ترامب برفع أو تخفيف قيود السفر التي تمنع معظم الناس في المملكة المتحدة من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وسيؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليمين يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2021 ظهرا، وبمجرد حدوث ذلك، يصبح رئيسا ويتم نقل صلاحيات مؤسسة الرئاسة من دونالد ترامب إليه.
رقم : 904671
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