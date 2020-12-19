الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 08:39

قانعي: لقاح فايزر ليس الخيار الوحيد لإيران لمكافحة كورونا

قانعي: لقاح فايزر ليس الخيار الوحيد لإيران لمكافحة كورونا
اكد رئيس اللجنة العلمية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور مصطفى قانعي بان لقاح فايزر ليس الخيار الوحيد لايران لشراء اللقاح لمكافحة المرض.


وقال قانعي ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنتج من قبل شركة فايزر ليس الخيار الوحيد لايران لشراء اللقاح اللازم لمكافحة المرض بل هنالك ايضا لقاحات اخرى متطابقة اكثر مع ظروف البلاد.

واشار الى ان منظمة الصحة العالمية اعلنت وفق آلية "كوفاكس" الخاصة بتوزيع اللقاحات في العالم بان ايران يمكنها شراء نحو 12.5 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعلينا ان نختار اللقاح الذي نريده.

ولفت الى ان مسالة الشراء تعتمد على عنصرين احدهما هو السعر والثاني هو سلسلة نقل اللقاح الى مختلف انحاء البلاد حيث ان لقاح فايزر يتطلب ان يكون تخزينه في درجة حرارة 70 تحت الصفر وهو الامر الذي يواجه صعوبات في سلسلة النقل لايصاله الى اقصى المناطق في البلاد.

واضاف: انه حينما يمكن لايران شراء لقاح يكون تخزينه مطابقا لامكانيات البلاد من حيث نقله بدرجة البرودة المطلوبة ويكون سعره ارخص ومنتج من قبل شركة دولية معروفة فلا سبب يدعو لنقوم بشراء لقاح لا تتطابق ظروف نقله مع امكانيات البلاد بصورة كاملة، لذا فان المسالة ليست عدم نية شراء اللقاح الاجنبي بل نريد شراء لقاح يتسق مع البنية التحتية للبلاد من حيث تخزينه في درجة برودة معينة ويكون سعره مناسبا ايضا.

وتابع قانعي: هنالك شركات منافسة لشركة فايزر تنتج لقاحات اكثر ملاءمة واقل من ناحية الاعراض الجانبية وكذلك هي انسب من ناحية السعر وسلسلة نقلها ليست بحاجة الى برودة 70 تحت الصفر.

واشار الى احد خيارات ايران لشراء اللقاح وهو لقاح تنتجه شركة آسترازنیکا باقتراح من جامعة اكسفورد وكانت قد اعلنت بانها قادرة على انتاج نحو 3 مليارات حقنة واضاف: ان هذه الشركة هي شركة مرموقة وان لقاحها ليس بحاجة الى برودة 70 تحت الصفر وبلغت نسبة تاثيره 95 بالمائة وفق الوثائق المنشورة.

وحول انتاج اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا قال ان الاختبار البشري لهذا اللقاح سيبدا قريبا.
رقم : 904672
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": لن نساوم على فلسطين وندين التطبيع مع إسرائيل
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
19 كانون الأول 2020
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
19 كانون الأول 2020
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
19 كانون الأول 2020
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
19 كانون الأول 2020
حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية !
حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية !
19 كانون الأول 2020
كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟
كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟
18 كانون الأول 2020
تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع
تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع
18 كانون الأول 2020
ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟
ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟
18 كانون الأول 2020
رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
18 كانون الأول 2020
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
17 كانون الأول 2020
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له