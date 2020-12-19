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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 10:16

لجنة ليبية ترفض مشروع توطين المهاجرين الأفارقة

لجنة ليبية ترفض مشروع توطين المهاجرين الأفارقة
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إعادة 126 مهاجرا غير شرعي بينهم 8 نساء و28 طفلا إلى ليبيا قبل توجههم إلى أوروبا.

وأكدت المفوضية ،في بيان أن لجنة الإنقاذ الدولية، قدمت للمهاجرين في موقع الإنزال، المساعدات اللازمة من مياه شرب وبطانيات ومستلزمات النظافة والمساعدات الطبية قبل إرسالهم إلى مركز إيواء.

وكررت المفوضية تأكيدها أن ليبيا "ليست ميناءً آمنا لإنزال اللاجئين، ولا ينبغي معاقبة الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية بالسجن".

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا یوم أمس، رفضها أي مشروع توطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا، كوطن بديل لهم.

ودعت اللجنة ،في بيان یوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة بقيادة مشروع تتعاون فيه دول المصدر والعبور والوجهة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة، بما يحمي حمي الحقوق الأساسية للمهاجرين عامة واللاجئين منهم خاصة.

وطالبت اللجنة الاتحاد ودوله الأعضاء بإعادة النظر في جهودهم الرامية إلى الحد من قدرة المهاجرين على الوصول إلى شواطئ أوروبا؛ نظرًا للخسائر البشرية المترتبة على هذه السياسات.

وتقول اللجنة إن السياسات الأوروبية "منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء"، داعية لعدم إغفال الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف.

وأعربت اللجنة عن تخوّفها من ما يلقاه المهاجرين واللاجئين الأفارقة المعادين إلى ليبيا من أوروبا، من انتهاكات وتعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل مليشيات وعصابات وشبكات الاتجار بالبشر.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بفتح تحقيق في واقعة غرق أطفال مهاجرين قبالة ساحل مدينة الزاوية غربي العاصمة.

وقالت اللجنة في بيان، قبل أمس، إن الأطفال وعائلاتهم قضوا نحبهم في غرق مركبهم، خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

وانتشل أفراد جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية خمسة جثث لأطفال، يحملون الجنسية المصرية، قذفت بهم الأمواج في منطقتي مطرد والحرشة.

وشددت اللجنة إلى أن هذا الحادث المروع يفاقم من معاناة المهاجرين، بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا وإعادتهم إلى ليبيا من عرض البحر، حيث أعيد أمس فقط 120 مهاجرا، بينهم 80 سيدة و28 طفلا.

ودعت اللجنة حكومة الوفاق الليبية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بالقضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة المنظمة النشطة بشكل كبير في المنطقة الغربية.

ويتعرض المهاجرون غير الشرعيين في مناطق غرب ليبيا للتنكيل والخطف والقتل والاستعباد من المليشيات والتي تعتبرهم مصدر دخل رئيسيا لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وتحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الهجرة غير الشرعية غربي ليبيا إلى أحد أهم المجالات المربحة، للمليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال.
رقم : 904689
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