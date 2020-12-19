محمد على الحوثي يعلق على تشكيل ‘‘حكومة‘‘ هادي

علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي على تشكيل حكومة جديدة من قبل انصار هادي والانتقالي الجنوبي بست كلمات.



وقال محمد علي الحوثي في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان التشكيلة الجديدة تجمع شركاء هم متفرقون ومشاكسون".



وتوقع رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن الفشل لهذه التشكيلة الجديدة وجاء في تغريدته "تشكيلهم فيها شركآء متشاكسون تثمر فشلا"



وكانت الحكومة السعودية قد توصلت الى اتفاقات مسبقة بين منصور هادي والمجلس الانتقالي في اليمن كلها باءت بالفشل بسبب الاختلافات الكبيرة بين الاطراف المعنية.