الحشد الشعبي: دعمنا 20 صلحا عشائريا لعودة النازحين بديالي

اكد الحشد الشعبي في العراق، دعمه لاكثر من 20 صلحا عشائريا اغلبها في المناطق المحررة في محافظة ديالى شرقي العراق، لتسهيل عودة الاسر النازحة الى مناطها.



وقال الناطق باسم الحشد الشعبي في محور ديالى، صادق الحسيني ان” اكثر من 20 صلحا عشائريا حدث في ديالى خلال العام الجاري برعاية الحشد الشعبي خاصة في المناطق المحررة من اجل حل الاشكالات التي تحوول عودة مئات الاسر النازحة الى مناطقها”.



واضاف الحسيني ان” الحشد الشعبي يعتبر اعادة النازحين اولوية مطلقة في برنامجه لدعم المناطق المحررة واين ما تكون هناك مشكلة فيها بعد عشائري يتدخل من اجل جمع الاطراف على طاولة حوار بغية الوصول الى حلول داعمة للسلم الاهلي واعادة النازحين”.



وتسبب تنظيم "داعش" الارهابي بعد اجتياح مناطق واسعة في محافظة ديالى في خلق ثارات عشائرية بسبب سياسة خلط الاوراق واثارة الفتن بين المناطق للسيطرة عليها”.