الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 10:46

تركيا تجدد قصفها على مواقع حدودية بمحافظة دهوك العراقية

تركيا تجدد قصفها على مواقع حدودية بمحافظة دهوك العراقية
أفادت مصادر محلية عراقية ،اليوم السبت، بأن طائرات مقاتلة حربیة تركیة هاجمت عدة مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.

وقالت المصادر إن طائرات حربية تركية قصفت فجر السبت، مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.

وأضافت المصادر أن الهجمات إستهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق، نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو، مؤكدة أن اعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والاضرار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 11 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، في غارات جوية بمنطقة كردستان.

وقالت وزارة الدفاع، إنه تم تحييد 11 مسلحا من حزب العمال في غارات جوية شمالي العراق، وفقا لوكالة الاناضول.

وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع حزب العمال في منطقتي حفتانين وزاب، مؤكدة على أن عملياتها العسكرية ستتواصل عملياتها لملاحقة عناصر الكردستاني شمالي العراق.
رقم : 904701
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": لن نساوم على فلسطين وندين التطبيع مع إسرائيل
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
19 كانون الأول 2020
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
19 كانون الأول 2020
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
19 كانون الأول 2020
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
19 كانون الأول 2020
حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية !
حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية !
19 كانون الأول 2020
كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟
كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟
18 كانون الأول 2020
تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع
تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع
18 كانون الأول 2020
ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟
ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟
18 كانون الأول 2020
رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
18 كانون الأول 2020
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
17 كانون الأول 2020
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له