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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 11:31

التربية السورية توضح ما يتم تداوله حول تعطيل المدارس

التربية السورية توضح ما يتم تداوله حول تعطيل المدارس
أوضحت وزارة التربية السورية بشأن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل المدارس العامة والخاصة اعتباراً من يوم الأحد 20-12-2020 ولغاية 30-12-2020.

ودعا المكتب الصحفي للوزارة ،في بيان أمس الجمعة، إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل أي خبر يتعلق بها وعدم الانجرار وراء الشائعات مؤكداً أن أي خبر يخص الوزارة يبث حصراً من المكتب الصحفي أو عبر قناة التربوية السورية أو موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

وأوضح المكتب الصحفي أن أي خبر يخص إغلاق المدارس يصدر حصراً من الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وتناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تعطيل “المدارس العامة والخاصة اعتباراً من يوم الأحد 20-12-2020 ولغاية 30-12-2020 للبدء بحملات تنظيف وتعقيم المدارس للحد من انتشار الفيروس” دون الاستناد إلى مصدر واضح.
رقم : 904710
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