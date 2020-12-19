الرئيس روحاني : لم تعد هناك أي مدينة بدائرة اللون الأحمر

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه لم تعد هناك اي مدينة إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق باصابات فيروس كورونا ، معتبرا أن تلاحم المواطنين وثقتهم بالقطاع الصحي وتعليماته ساهما في تحقيق هذه النتيجة.



وفي جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت، قال روحاني : "لقد كنَا قبل شهر قلقين جدا حيث ارتفعت نسبة الاصابة بالفيروس الى الخط الأحمر قي 160 مدينة إيرانية، أما الآن فقد خرجت جميع هذه المدن من اللون الأحمر بفضل وعي والتزام المواطنين".



واشار روحاني الى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا كانت هي الأقوى منذ انتشار الفيروس ، إذ تزامنت مع حلول فصل الشتاء ، اضافة الى ان الفيروس كان أقوى منه في المراحل السابقة.



ثم انتقل الرئيس الايراني الى الحديث عن الاقتصاد مشيرا الى أن النمو الاقتصادي في البلاد كان ايجابيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري سواء مع احتساب النفط أو دونه .



وأوضح روحاني أن معظم دول العالم شهدت تراجعا في النمو الاقتصادي بنسبة 5 أو 7 أو 9 بالمئة ، فيما جاءت ايران من بين الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا في ظل انتشار فيروس كورونا ، رغم الحظر والحرب الاقتصادية.



واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أمله أن يتواصل النمو الايجابي لاقتصاد البلاد خلال ما تبقى من العام الإيراني الذي ينتهي في العشرين من اذار- مارس القادم ، كما توقع أن يشهد العام الجديد نموا افضل للاقتصاد الإيراني بحيث نتمكن من القضاء على التضخم ونحقق تقدما ملحوظا في توفير فرص العمل.