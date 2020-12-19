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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 12:54

العراق.. امطار وثلوج ابتداء من الأربعاء المقبل

العراق.. امطار وثلوج ابتداء من الأربعاء المقبل
توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية ،اليوم السبت، ان تشهد البلاد تساقط امطار وثلوج ابتداء من الاربعاء المقبل، مع امكانية تشكل سيول في جنوب العراق.

وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي انه "من المتوقع ان تتاثر البلاد يوم الاربعاء المقبل بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية رطبة يسبب تساقط أمطار وثلوج شمال البلاد وكذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة شرقها".

واضاف عبداللطيف ان "البلاد سيطرأ عليها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الخميس المقبل"، متوقعا "حدوث سيول جنوب العراق نتيجة تساقط الامطار".
رقم : 904729
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