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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 15:18

إيران.. تسجيل 6421 اصابة و 175 وفاة جديدة بكورونا

إيران.. تسجيل 6421 اصابة و 175 وفاة جديدة بكورونا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 6421 اصابة و 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 152 الفا و 72 شخصا والمتعافين 875 الفا و 943 شخصا والمتوفين 53 الفا و 448 شخصا.

وتشير الارقام الى تيرة مستمرة لانخفاض عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن كورونا خلال الايام الاخيرة في ظل الالتزام بالتوصيات الصحية.

وقالت لاري ،اليوم السبت في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6421 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 152 الفا و 72 شخصا من ضمنهم 5591 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت سادات لاري: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 875 الفا و 943 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 175 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 53 الفا و 448 شخصا.

واشارت سادات لاري الى انه تم لحد الان اجراء 6 ملايين و 995 الفا و 726 اختبارا للكشف عن المرض وقالت: ان عدد المدن البرتقالية في البلاد بلغ 205 مدن والصفراء 243 مدينة.
رقم : 904754
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