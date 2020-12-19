الفياض: سنبقى أوفباء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض ،اليوم السبت، أن الحشد سيكون وفياً لدماء الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

العالم - العراق



وقال الفياض خلال الحفل التأبيني بالذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، :"نحن في الحشد سنكون اوفياء لدماء مهندس الحشد الشهيد ابو مهدي المهندس ومعلم الحشد الحاج قاسم سليماني".



وأضاف أن "القادة الشهداء استطاعوا ان يصنعوا منظومة من القيم والشباب التي تضحي وتقدم ولا تهاب العدو وكسرت ارادة الشر في اكثر من مورد".



وأوضح الفياض، أن "إحياء ذكرى الشهداء ليس استغراقا في الماضي ولا ندبا على من فقدناهم"، مؤكداً أن "الاحتفال بهم هي سمة الامم الحية التي تنطلق من شهداءها ومن دمائهم لرسم بوصلة المستقبل".



وبيّن أن "العدو أراد لنا ان نحتقر ذواتنا وان لا نرى اي قيمة لمجتمعنا، وكان يطال المهندس ما يطاله من تهم واتهام، لكنه الان بطل ورمز ومعلم"، موضحاً :"ننظر الى المهندس وسليماني وأصحابه الذين قضوا معهم كأبطال".



وتابع، أن "الشهيد سليماني هو القيمة الاسلامية العظيمة والكبيرة"، مشدداً على أن "طريق العزة والسيادة يتطلب رجال قادرون على التضحية".