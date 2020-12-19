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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 17:32

الصحة العالمية: نهاية "كورونا" باتت وشيكة والحذر مطلوب

الصحة العالمية: نهاية "كورونا" باتت وشيكة والحذر مطلوب
أكد الدكتور تيدروس أدهانوم؛ مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن نهاية جائحة فيروس كوفيد-19، باتت وشيكة، مشيراً إلى أنه الوقت المناسب للشعور بالارتياح، محذراً في الوقت نفسه من التخلي عن الحذر.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في تصريح نقله عنه الحساب الرسمي للأمم المتحدة عبر تويتر: "هذا هو الوقت المناسب للشعور بالارتياح لأن نهاية جائحة كوفيد-19 باتت وشيكة، ولكن مع الحرص على ألا نتخلى عن حذرنا".

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الفقيرة ستتسلّم أول لقاحات كورونا في الربع الأول من 2021.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وقال بنس في كلمة له، إنه يطمئن الشعب الأمريكي بأن الأمل بالتغلب على فيروس كورونا موجود، مضيفاً: "يجب أن يثق الأمريكيون باللقاح المضاد لكورونا، وسنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأمريكي".

فيما قال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، إن فريقاً دولياً بقيادة المنظمة سيزور الصين في الأسبوع الأول من يناير، للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن ثلاثة أرباع حالات الإصابة تسجل حالياً في أمريكا اللاتينية، كما شكروا كندا على التزامها بالتبرع بجرعات من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لدول أخرى.
رقم : 904773
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