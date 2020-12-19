الاتصالات السورية تعلن موعد انطلاق مشغل الاتصالات الثالث

أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري إياد الخطيب عن موعد انطلاق عمل مشغل الاتصالات الثالث مبيناً أنه مشغل وطني.



وقال الخطيب في اجتماع مع لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب الخميس إن المشغل الثالث سيكون بخبرات وطنية وبالتشاركية مع المشغلات الأخرى.



وبين وزير الاتصالات أن المشغل الثالث للخلوي سيدخل في الخدمة ويحصل على التراخيص اللازمة له بحلول العام القادم.



وفي سياق أخر قال الخطيب إنه تم توقيع اتفاقيتين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط الجامعات مع بعضها وتزويد الطلاب بحزم انترنت شبه مجانية تسمح لهم بالوصول إلى المقررات والمواقع الجامعية مجاناً.



يذكر أن وزارة الاتصـالات أعلنت مؤخرا أنها وضعت خططا لتحسين خدمة الانترنت لكنها تحتاج إلى اعتمادات مالية وهي غير متوافرة حاليا وأن الحصار الاقتصادي على سوريا يمنع وصول التجهيزات الحديثة إليها.