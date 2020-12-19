أبي خليل: الحريري يسعى لتضييع الوقت لحين تغير المعطيات الدولية

قال عضو تكتل لبنان القوي النائب اللبناني سيزار أبي خليل ان هناك نية لدى الحريري لتضييع الوقت لحين تغيير المعطيات الدولية



أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيزار أبي خليل​ في حديث اذاعي، نعليقا على لقاء البطريريك الماروني ​مار بشارة بطرس الراعي​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، الى أن "الأفرقاء يتشاركون نفس الهموم لناحية تشكيل ​الحكومة​ والنهوض بالبلاد ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تكون المواقف متقاربة".



ولفت الى أن الراعي زار ​القصر الجمهوري​ وايضا عبر عن هواجسه لضرورة تشكيل حكومة لأن البلد لا يحتمل المراوحة وربط ​تشكيل الحكومة​ بالأمور الخارجية أو بحسابات البعض الخارجية"، معتبرا أن "المتفق عليه المنطقي هو اعتماد معايير موحدة بتشكيل الحكومة".



ورأى أن "هناك نية لدى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لتضييع الوقت ريثما يتغيير اي شيء بالمعطيات الدولية"، معتبرا ان "هناك رئيس حكومة مكلف غير قادر على تخطي الضعوط الخارجية وليس بامكانه تشكيل الحكومة".