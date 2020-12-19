فلسطين.. واستمرار المسيرات الرافضة للاستيطان الصهيوني

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم بأعداد كبيرة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.



وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتدت على مسيرة رافضة للاستيطان انطلقت بمشاركة أهالي القرية، رددوا خلالها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.



ورشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، كما أعادوا إلقاء قنابل الغاز التي أطلقت تجاههم.



وكان المتظاهرون في كفر قدوم تمكنوا يوم أمس الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال كانت مخصصة للتصوير وإلقاء قنابل الغاز قبل أن يحطموها بالحجارة.



وشهدت القرية مؤخرا موجة تصعيد عنيفة من الاحتلال تمثلت باقتحامات ليلية متكررة، ونصب كمائن في منازل مهجورة بهدف قمع المسيرة؛ إلا أن المواطنين يصرون على استمرارها حتى تحقيق أهدافها.



وتتواصل للسنة العاشرة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.



وأغلق الاحتلال مدخل القرية الرئيس لتوسيع مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، وربط بؤرها المُتناثرة على مساحة 4 آلاف دونم من مجمل مساحة أراضي القرية البالغة 23 ألف دونم.



وتكمن أهمية مدخل القرية المغلق في أنه الممر الذي يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين.



وتنطلق كل جمعة وسبت مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة، وسط اندلاع مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات.



وكان قد هاجم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال عصر اليوم السبت عددا من منازل المواطنين خلال مسيرات نظمها العشرات منهم في أحياء مختلفة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، رددوا خلالها دعوات عبر مكبرات الصوت للانتقام من العرب.



وتركزت هجمات ومسيرات المستوطنين في "تل الرميدة"، حيث أفادت مصادر محلية بأن المنطقة شهدت انتشارا لعشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين.



كما تعمد المستوطنون الجلوس في الطرق المقابلة لمنازل المواطنين وتوجيه الشتائم لهم.



وتقع تل الرميدة غرب المسجد الإبراهيمي ويعتبر مركز أول تجمع بشري حيث سكنها العرب الكنعانيون، وقد دلت الحفريات الأولى التي جرت في التل عام 1964 الى وجود قطع فخارية تعود الى العصر الحجري النحاسي.



وتتوسط تل الرميدة مدينة الخليل وتطل على مركزها الرئيسي، ويقطنها ما يقارب (210) عائلة فلسطينية أي بمعدل (1050) مواطنا، كما يوجد فيها (8) عائلات من المستوطنين ويبلغ عددهم ما يقارب (35) مستوطنا تعمل على حمايتهم كتيبة كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

