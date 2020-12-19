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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 20:59

شكري: نسعى للتوصل إلى حل 'عادل' للقضية الفلسطينية

شكري: نسعى للتوصل إلى حل
قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى أنّ "مصر تسعى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين"، حسب تعبيره.

واثر لقاء تشاروي في القاهرة مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي والاردني ايمن الصفدي، اشار الى انّ التحركات الدبلوماسية تسعى لإنفاذ "حل الدولتين".

بدوره ابدى المالكي استعداد سلطته للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة املا في ان تعيد النظر فى التعامل مع "دولة فلسطين".

من جهته قال الصفدى انّ "السلام خيار إستراتيجي وطريقه يكون بحل الدولتين، مجددا دعم بلاده للشعب الفلسطيني فى حقه بدولة مستقلة وذات سيادة"، بحسب تعبيره.

وانعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، قمة ثلاثية على مستوى وزراء الخارجية، تضم الأردن وفلسطين، إضافة إلى البلد المضيف.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزيرها استضاف نظيريه الأردني والفلسطيني، "في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر، حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

وشددوا على أن "القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام".

وفي سياق متصل، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوزيري الخارجية الأردني والفلسطيني، بحسب ما أكدته الرئاسة المصرية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن اللقاء تناول "مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام، والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية".

يذكر ان مصر والاردن ترتبطان بالكيان الاسرائيلي باتفاقي تسوية وتقيمان معه علاقات دبلوماسية.
رقم : 904825
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