الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 21:06

لبنان:تسجيل 1626 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

لبنان:تسجيل 1626 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1626 حالة جديدة وتسجيل 11 حالة وفاة ليوم السبت.

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1626 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 156570 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 1611 حالة إصابة بين المقيمين و15 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1270". وذكرت أنّ "عدد ​حالات​ الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 998، من بينها 420 حالات في العناية المركّزة"، لافتةً إلى "أنّه تمّ إجراء 13845 فحوصات مخبريّة لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1209 فحص في ​المطار​".

وكانت في وقت لاحق اعلنت وزيرة ​الشباب​ والرياضة في ​حكومة​ تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان في تصريح لها، بانه ظهرت نتيجة فحص ​فيروس كورونا​ التي اجريتها اليوم ايجابية، اتمنى السلامة للجميع وادعو اي شخص خالطني مؤخراً الى الحيطة والانتباه.
رقم : 904828
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
الشهيد سليماني رمز المقاومة
الشهيد سليماني رمز المقاومة
19 كانون الأول 2020
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": لن نساوم على فلسطين وندين التطبيع مع إسرائيل
19 كانون الأول 2020
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
19 كانون الأول 2020
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
19 كانون الأول 2020
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
19 كانون الأول 2020
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
19 كانون الأول 2020
حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية !
حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية !
19 كانون الأول 2020
كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟
كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟
18 كانون الأول 2020
تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع
تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع
18 كانون الأول 2020
ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟
ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟
18 كانون الأول 2020
رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
18 كانون الأول 2020
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
17 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيد سليماني رمز المقاومة
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية