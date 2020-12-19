بومبيو أصيب بالوسواس القهري الفكري حول إيران

كتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة على حسابه في تويتر: ان السيد الذي صرح بأنه "كذب وخدع وسرق"، والذي أوشكت مدته على الانتهاء، أصيب مرة أخرى بالوسواس القهري الفكري حول إيران.



وأضاف خطيب زاده في تغريدته اليوم السبت ، "ان الواقع الموجود هو ان الإدارات الأميريكية لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيرانه. لقد قتلوا عددا لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضررا في أميركا درعا بشريا لهم. هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها".



وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في مقابلة معروفة أنه كذب وخدع عندما كان في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).