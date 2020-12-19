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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 21:12

مبعوثة أبو ظبي للأمم المتحدة تشعل الشموع احتفاء بعيد اليهود

مبعوثة أبو ظبي للأمم المتحدة تشعل الشموع احتفاء بعيد اليهود
استمرارا لتطورات اتفاق العار التطبيع، هنأت لانا زكي نسيبة سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، منتصف ليل أمس الجمعة، اليهود بعيد الـ "حانوكاه" مشعلة الشموع فوق مكتبها.

وشكرت الدبلوماسية الإماراتية نظيرها الإسرائيلي جلعاد إردان والبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة على دعوتها للمشاركة في إحياء هذا العيد اليهودي، كما وجهت تحية إلى الطائفة اليهودية في الإمارات بهذه المناسبة التي قالت انها تأتي في ظروف "خاصة" هذا العام.

وكان جلعاد إردان قال أمس الجمعة، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن "سفراء الإمارات والبحرين والسودان والمغرب لدى الهيئة الأممية قد احتفلوا معه بهذا العيد ".

ويتمادى المطبعون الإماراتيون والبحرينيون في التعبير عن لهاثهم وراء الكيان الصهيوني، حيث يستغلون أي مناسبة من أجل إظهار ولائهم له.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 904837
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