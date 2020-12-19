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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 22:23

الفياض: هيئة الحشد الشعبي ستبقى وفية للقائدين سليماني والمهندس

الفياض: هيئة الحشد الشعبي ستبقى وفية للقائدين سليماني والمهندس
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أن هيئة الحشد الشعبي ستبقى وفية للقادة الشهداء وسنواصل دربهم، جاء ذلك خلال احتفالية أقامها البرلمان العراقي صباح اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بعملية أمريكية جبانة عبر طائرة مسيرة استهدف موكبهما مطلع يناير/ كانون الثاني قرب مطار بغداد الدولي.

وقال الفياض "ندين للقادة الشهداء بالكثير قبل وبعد استشهادهم لما أثاروه من وعي وقيم في نفوس الناس"، مضيفاً "الشهداء القادة استطاعوا أن يصنعوا منظومة من القيم في مواجهة العدو".

بدوره، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحبلوسي، "علينا حماية العراق واخراجه من المشاكل الاقليمية والدولية والحفاظ على انجاز التحرير"، مبيناً "نتذكر اليوم شهادة المناضل الكبير الشهيد المهندس الذي ضرب أروع أمثلة لكي يبقى العراق أبياً".

وأضاف الحبلوسي "الشهيد المهندس كان له موقف مشهودة في مجلس النواب وفي مواجهة عصابات داعش، وعلينا أن نعمل لتحقيق الأهداف الوطنية التي عمل الشهيد المهندس للمحافظة عليها".

من جانبه، قال رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان النائب أحمد الاسدي خلال الحفل التأبيني في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر، إن "الشهيد المهندس كان جندياً مخلصاً في الدفاع عن الشعب والدولة والمقدسات"، مشيراً إلى "الشهيد المهندس كان حاضر في جميع العمليات العسكرية وهو السبب الاول للانتصار على داعش".

فيما تحدث ممثل الرئيس العراقي برهم صالح في الاحتفالية، أكد فيها إن "الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس غادرا وهما مؤمنان بان الشهادة من اجل الحق غاية المراد".

وبين ممثل رئيس الجمهورية، إن "الشهداء القادة وقفا بالدفاع عن الأرض منذ الساعات الأولى ضد تدنيس داعش الإرهابي أرض العراق".
رقم : 904856
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