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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 23:11

خريجو جامعة الفرات الأوسط بالعراق يزورون قبر الشهيد المهندس

خريجو جامعة الفرات الأوسط بالعراق يزورون قبر الشهيد المهندس
زار مجموعة من خريجي كلية الهندسة جامعة الفرات الأوسط بمحافظة النجف الأشرف العراقية، صباح اليوم السبت، روضة شهيد الإسلام الكبير ابو مهدي المهندس بعد انتهاء حفلة تخرجهم.

ويعد الشهيد أبو مهدي المهندس (جمال جعفر) من كبار القادة العراقيين، وكان له الدور الكبير في تشكيل الحشد الشعبي ودعم فصائل المقاومة العراقية في مواجهة عصابات داعش الإرهابية ومواجهة الاحتلال الأمريكي.

وفي فجر الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، أقدمت القوات الأمريكية عبر استخدام طائرة مسيرة على استهداف موكب القائد المهندس عندما كان يستقبل قائد فيلق القدس الشهيد الجنرال قاسم سليماني قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤوليتها عن هذه الجريمة والعملية الإرهابية التي استهدفت القائدين البارزين "سليماني والمهندس".
رقم : 904864
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