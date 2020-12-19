ايران والعراق.. تحديات ومصير مشترك في مواجهة مشروع التقسيم الأمريكي

وقد تجسد هذا الدعم من خلال تقديم الأسلحة والذخائر، إضافة الی الدور الكبير لقائد فيلق القدس الشهيد ”قاسم سليماني“ الذي غير السيناريوهات الأمريكية في المنطقة. وهذا ما أكده السفير الإيطالي الأسبق في بغداد ”ماركو كارنيلوس“ في حوار مع صحيفة "إيران فرونت بيج"حيث صرح أنه عقد عدة لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين، وأقروا خلال الاجتماعات أنه لو لم يكن الأمر يتعلق بالتدخل الفوري لإيران في العراق في عام ٢٠١٤ فإن بغداد وأربيل كانت ستسقط بيد تنظيم ”داعش الارهابي“.



لذلك سعت الدولتين الى استراتيجية لمواجهة الإرهاب، من خلال التنسيق الأمني والدفاعي والمؤثر بين ايران والعراق في مكافحة الإرهاب المنظم من قبل أمريكا وأذنابها، في المنطقة والدعم اللامحدود من قبل الجمهورية الاسلامية الإيرانية لإنقاذ مدن العراق من الاحتلال الداعشي، ومواجهة الأهداف المعلنة من قبل أمريكا من التواجد في منطقة غرب آسيا، وهو إثارة الخلافات والنزاعات بين دول المنطقة. لذا من الضروري يقظة جميع الدول الإسلامية لمواجهة هذه المؤامرة المقيتة.



واشنطن وبعد أن أدركت قوة هذا التحالف، دخلت في المعركة طرفاً ضد داعش بالإعلام فقط، إلا أنها من خلال تصرفاتها القتالية وضرباتها المتكررة للجيش العراقي والحشد الشعبي، والتي بررتها بالأخطاء العسكرية غير المتعمدة، التي حصلت في أكثر من مرة وإخلاء القيادات الإرهابية في المناطق التي حاصرتها القوات الأمنية العراقية، وهناك أكثر من دليل وشاهد على ذلك. وقد سعت القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة إلى إطالة أمد معركة تحرير الموصل وبعض الأراضي المحتلة، الا أن المحور المقاوم فوت عليها الفرصة، وكان يسجل أروع البطولات والانتصارات على الأرض، مما أربك الإدارة الأمريكية وأفشل مخططاتها.



وأدركت بأن هناك دور فاعل ومحوري للجمهورية الإسلامية، على الرغم من العقوبات والحصار الجائر عليها، وأنها قوة لا يمكن الاستهانة بها، وعليها الاعتراف بعجزها في تنفيذ المشروع التقسيمي في العراق.



وهنا بدأت مرحلة جديدة من المؤامرات، من خلال استخدام الشارع العراقي لتشويه صورة المحور المقاوم، والتسلق على مطالب الشعب الإصلاحية من خلال قنوات الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عبر ناشطي السفارة الأمريكية. فأصبح شعار التظاهرة المطالبة بإصلاحات وخدمات، شعاراً موجهاً ضد الجمهورية الاسلامية وضد فصائل الحشد الشعبي والمقاومة. وكانت هذا التحرك بداية لاستهداف المحور المقاوم عسكرياً والذي انتهى باغتيال قادة النصر في عملية المطار المشؤومة والتي هي جزء من الرد العسكري على تحرير العراق وإفشال مخطط الولايات المتحدة.



إن المحور الأهم في ميدان هذا الصراع هو إخراج القوات الامريكية من العراق، وهذا أمر جيد بل هو مطلوب قبل هذا اليوم او قبل هذه المرحلة. لكن السؤال هنا: ما هو السبيل السليم لهذا المطلب السيادي والقانوني؟



الاطراف السياسية العراقية اعتمدت على المؤسسات الدستورية عندما صوت البرلمان على اخراج القوات الأمريكية من العراق، فكان الرد من البيت الابيض على لسان رئيسه دونالد ترامب بالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية على البلد، إن أصر قادته على إخراج قوات بلاده من العراق. ولم يكتف بهذا بل أضاف وبكل وقاحة من أنه سوف يصادر إموال العراق البالغة ٣٥مليار دولار، وسوف يطالبهم إن اصروا على رحيل قوات بلاده بالمبالغ التي تم صرفها لغزو واحتلال العراق.



بشاعة هذا النظام الذي يصور للعالم زوراً وبهتاناً أن العراق رهينة بيد إيران وأنها من تحكمه، في نفس الوقت يقيم هذا المدلس قواعده على الاراضي العراقية، ويستبيح أجوائه ويغتال ضيوفه وقادته ويسعى الى أقلمته شيعياً وسنياً وكردياً، في حين كانت الجمهورية الاسلامية بشهادة الجميع، اول من بادر لتقديم الدعم العسكري لكل الأطراف بدون تمييز، لا لطائفة على حساب أخرى، ولا لمكون دون الآخر، ودائما كانت تشدد على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.