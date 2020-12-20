إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس

كشف المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، عدنان العربي، الاحد، تفاصيل الاجتماع الذي حصل اليوم بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي وقادة فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالذكرى السنوية بالشهيدين المهندس وسليماني.

وقال العربي في تصريحات صحافية، "انطلقت الفعاليات الخاصة في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين المهندس وسليماني منذ الأيام الماضية من مؤتمرات وحفل تأبيني في مختلف الأماكن وقبل يوم كان هناك احتفال في مجلس النواب العراقي".

وأضاف: "اليوم كان هناك اجتماع كبير لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالذكرى السنوية بالشهيدين المهندس وسليماني بحضور قادة فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الحشد الشعبي".

وتابع ان "الاجتماع تطرق للاستعدادات المبكرة وما هي الالية للاحتفال بالذكرى التأبينية الخاصة بالشهداء القادة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وأوضح ان "رئيس اركان الحشد الشعبي تطرق وأشاد بموقف الجمهور العراقي من خلال التظاهرات المليونية ومجلس النواب بإصدار قانون اخراج القوات الامريكية ردا على اغتيال الشهيدين القادة".

وأكمل المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، عدنان العربي: "وفي الاجتماع كان هناك جدول وبرنامج خاص اعد في توقيتات خاصة ليكون الحفل في كل المحافظات العراقية بجهود هيئة الحشد الشعبي والعشائر والجماهيرية العراقية والجهات المعنية".

وأشار الى انه "ستنطلق الاحتفالات الرئيسية والأساسية بتاريخ الشهداء"، لافتا الى ان " كل ما يقدم اليوم لهؤلاء القادة قليل بحقهم لما قدموا من تضحيات من اجل نصر الإسلام والمسلمين ونصر المظلومين".

وأردف: "بهذه الوقفة نسير على خطاهم ونبلغ كل العالم وبالخصوص القوات الامريكية والإدارة الامريكية التي عبثت في الأرض فسادا ان أبناء المقاومة هم سائرون على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر".

واختتم بالقول: "من الضروري السير على خطى القوانين التشريعية الدولية لخروج القوات الامريكية حسب ما جاء في قانون مجلس النواب".