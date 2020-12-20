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الأحد 20 كانون الأول 2020 ساعة 19:37
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده

صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية في بيروت

صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية في بيروت
وبحسب مراسل موقع "إسلام تايمز"، فإن هذا الكتاب الذي يتناول السيرة الذاتية والجهادية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال الشهيد قاسم سليماني، يأتي ضمن سلسلة إصدارات تحمل عنوان "حفيد الإمام"، في إشارة إلى مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة الراحل الإمام روح الله الخميني (قدس سره).
وفي معلومات حصل عليها موقع "إسلام تايمز"، فإن دار الحضارة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ومقرها بيروت، ستقوم بتوزيع ألف نسخة في بلدان مختلفة منها العراق وسوريا ولبنان وإيران مع حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني ورفيق دربه القائد الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.
وتتحدث سلسلة "حفيد الإمام" عن سيرة قادة شهداء المقاومة الإسلامية الذين استشهدوا في ساحات الجهاد بسوريا والعراق ولبنان، كما تتضمن هذه السلسلة أيضاً في عددها الثاني عن الشهيد حميد تقوي الذي استشهد في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين خلال محاربته جماعة داعش الوهابية في ديسمبر/كانون الأول 2014.
كما يتضمن الإصدار الثالث من هذه السلسلة الشهيد الحاج عماد مغنية القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني الذي جرى اغتياله عام 2008 بتفجير سيارة في العاصمة السورية دمشق.
مصدر : IslamTimes
رقم : 904996
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