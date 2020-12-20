خاص(اسلام تايمز) - صدر حديثاً عن دار الحضارة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع في العاصمة اللبنانية بيروت، كتاباً يحمل عنوان "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" من إعداد السيد مهدي باقر.