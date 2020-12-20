الصفحة الرئيسية
0
الأحد 20 كانون الأول 2020 ساعة 20:17

البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"

البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
وأوضحت المصادر في حديث عبر الهاتف لموقعنا إن "شركة النرجس التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع شارع الشهيد أبو مهدي المهندس في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة أكملت إنجاز المشاريع وبقيت بعض الأمور الفنية البسيطة".
الجدير بالذكر أن الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق هو من أهالي محافظة البصرة ومن قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة
وفي سياق متاصل، إطلع محافظ البصرة ، أسعد العيداني ، اليوم الأحد على مجريات العمل في شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس ، في قضاء شط العرب.
وقال العيداني  أنه "تفقد المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في محافظة البصرة كونه يحمل إسم الشهيد أبو مهدي المهندس بالإضافة إلى إمتداده لجسر الشهيد محمد باقر الصدر".
وأضاف أن "الحكومة المحلية تعمل على تنفيذ مشاريع من شأنها التخفيف من الإزدحامات المرورية سواء في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي".
وأشار العيداني إلى أن "المشروع سيخدم القضاء كونه يربط ما بين الجسر المعلق والطريق الإستراتيجي المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.
 
مصدر : IslamTimes
رقم : 905008
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية في بيروت
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية في بيروت
20 كانون الأول 2020
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
20 كانون الأول 2020
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
20 كانون الأول 2020
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
20 كانون الأول 2020
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
19 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
19 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني رمز المقاومة
الشهيد سليماني رمز المقاومة
19 كانون الأول 2020
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": لن نساوم على فلسطين وندين التطبيع مع إسرائيل
19 كانون الأول 2020
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
أيام العراق الصعبة.. من ظهور ‘‘داعش‘‘ إلى القضاء على دولة الخرافة
19 كانون الأول 2020
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
تصريحات غروسي و"صور" أسوشيتد برس عن فوردو.. التوقيتات والدوافع
19 كانون الأول 2020
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
19 كانون الأول 2020
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال
19 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
بالصور: البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
الشهيد سليماني رمز المقاومة