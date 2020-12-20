وأوضحت المصادر في حديث عبر الهاتف لموقعنا إن "شركة النرجس التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع شارع الشهيد أبو مهدي المهندس في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة أكملت إنجاز المشاريع وبقيت بعض الأمور الفنية البسيطة".

الجدير بالذكر أن الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق هو من أهالي محافظة البصرة ومن قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة

وفي سياق متاصل، إطلع محافظ البصرة ، أسعد العيداني ، اليوم الأحد على مجريات العمل في شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس ، في قضاء شط العرب.

وقال العيداني أنه "تفقد المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في محافظة البصرة كونه يحمل إسم الشهيد أبو مهدي المهندس بالإضافة إلى إمتداده لجسر الشهيد محمد باقر الصدر".

وأضاف أن "الحكومة المحلية تعمل على تنفيذ مشاريع من شأنها التخفيف من الإزدحامات المرورية سواء في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي".

وأشار العيداني إلى أن "المشروع سيخدم القضاء كونه يربط ما بين الجسر المعلق والطريق الإستراتيجي المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

