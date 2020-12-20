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الأحد 20 كانون الأول 2020 ساعة 21:21

وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن

وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
فنّد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، إدعاءات مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، باستهداف القوات المسلحة التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء للمصالح الحيوية بالعمق السعودي، وتهديد قطاع التجارة فيها.
وأكد وزير الخارجية في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر 2020م جيري ماتجيلا، تجاهل مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة هي من تقود تحالف عدواني عسكري منذ ما يقارب ست سنوات، تسبب في قتل وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
ونصح الوزير شرف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بالاطلاع على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة وقراءة تقارير الأمم المتحدة حول الكارثة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم التي هي من صنع بلاده نتيجة عدوانها وحصارها على اليمن.
وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ والقوات المسلحة تمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس المكفول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرائع السماوية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن القوات المسلحة تستهدف الأماكن العسكرية والمنشآت الاقتصادية الحيوية التي تحرك آلية العدوان مع حرصها على تجنب استهداف المدنيين، فضلاً عن إصدار التحذيرات لتجنب تواجد المدنيين بالقرب من تلك المنشآت.
وذكّر وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي بتأكيد رغبة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على الاستعداد للولوج في عملية سلام حقيقي ومتكامل من خلال خطوات جادة وشجاعة لإيقاف العدوان ورفع الحصار ودعوة السعودية للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة كافة القضايا والمشاكل التي تهم البلدين وتؤسس لعلاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولما يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
رقم : 905018
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