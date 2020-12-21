صنعاء تستقبل عددا من العائدين للصف الوطني

استقبل المركز الوطني للعائدين بصنعاء ، أمس الأحد، 10 من المغرر بهم بينهم قائد عمليات الكتيبة الثانية لما يسمى بلواء الحزم بمجازة بمنطقة عسير الرائد محمد سعيد غالب.



وخلال الاستقبال أوضح مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد "عابد الثور" أن المحتلين والمرتزقة لن يفلحوا في تحقيق مطامعهم التوسعية والتآمرية في ظل التطور النوعي للجيش واللجان الشعبية في مختلف مجالات البناء العسكري تدريباً وتسليحاً.



ودعا بقية المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن ونيل شرف الدفاع عن سيادته واستقلاله.



فيما أوضح العائدون أن المحتلين والمرتزقة يمارسون أبشع أنواع التعذيب بحق المغرر بهم والذين وقفوا إلى جانبهم.