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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 09:40
لالغائه قانون حظر الحجاب..

آية الله صافي كلبايكاني يشيد بموقف رئيس محكمة النمسا الدستورية

آية الله صافي كلبايكاني يشيد بموقف رئيس محكمة النمسا الدستورية
اشاد المرجع الديني "اية الله لطف الله صافي كلبايكاني"، في رسالة بعثها الى رئيس المحكمة الدستورية في النمسا "كريستوف غرابنفارتر"؛ بقرار الاخير في الغاء قانون حظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية لهذا البلد.

وحيّا المرجع الديني في رسالته رئيس المحكمة الدستورية لدولة النمسا، مؤكدا ان "الكرامة الذاتية التي اودعها العلي القدير في الانسان بجميع اختلافاته العرقية والثقافية واللغوية والجغرافية، لطالما تعرضت الى عمليات استهداف وتدمير من جانب الانظمة السلطوية في العالم.

واضاف سماحته : ان المثقفين والاجهزة القضائية التي تتولى مسؤولية صون حقوق الناس وتنفيذ العدالة في المجتمعات، تضطلع بأكبر دور في مراقبة اداء الحكومات ايضا. تلك المؤسسات تحمل مسؤولية ردعية ازاء الجور واضطهاد الشعوب والثقافات والتقاليد والمعتقد.

وتابع اية الله صافي كلبايكاني، مخاطبا المسؤول النمساوي رفيع المستوى : ان الاجراء المناسب الذي اتخذته المحكمة الدستورية في النمسا، وتاكيدا دوركم العادل والشريف الى جانب سائر القضاة الاجلاء في سياق حماية حقوق المسلمين الدينية لدى هذا البلد، والغاء القرار الجائر الذي يحرم المسلمين (المراة المسلمة) من حقهم البديهي في ارتداء الحجاب، انه لمدعاة للبهجة والسرور بالنسبة لكافة المسلمين في العالم، وايضا جميع المفكرين من اتباع الاديان الابراهيمة.
رقم : 905092
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