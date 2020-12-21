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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 09:40

زنكنة في موسكو لدراسة أوضاع السوق النفطية العالمية

زنكنة في موسكو لدراسة أوضاع السوق النفطية العالمية
اعلن وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة بان البحث في اوضاع السوق النفطية العالمية يعد الموضوع الاهم في زيارة العمل التي يقوم بها الى موسكو.

وقال زنكنة في تصريح للصحفيين حين وصوله الى موسكو مساء الاحد: ستكون لنا لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس ورؤساء الشركات النفطية في هذا البلد.

واضاف: ان روسيا تؤدي دورا مهما وايجابيا في التعاون بين "اوبك" و"اوبك بلس".

واوضح وزير النفط الايراني ان جانبا من محادثاته مع المسؤولين الروس سيكون حول القضايا الثنائية واضاف: من المؤكد ان المشاورات بين اعضاء "اوبك" و"اوبك بلس" كان مؤثرا وان روسيا ادت دورا جيدا في ذلك وسنجري معهم مشاورات في هذا المجال.

وفي الرد على سؤال ان كانت ايران جاهزة للعودة الى السوق العالمية قال: ان الرد على هذا السؤال سابق لاوانه في الوقت الحاضر.

وكان وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة قد وصل الى العاصمة الروسية موسكو مساء الاحد للبحث في تطورات السوق النفطية العالمية.

ومن المقرر ان يلتقي زنكنة خلال الزيارة مساعد رئيس وزراء روسيا الكسندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف للبحث في احدث التطورات بشان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والافاق المستقبلية للسوق العالمية.

وتعد روسيا بصفتها عضوا مهما في "اوبك بلس" دورا مهما في السوق النفطية وان العلاقات الطيبة بين البلدين يمكنها ان تكون مساعدة بازدهار هذه السوق ايضا.

وتوافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) وشركائها في إطار تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) قبل فترة على زيادة في إنتاج الخام بمقدار نصف مليون برميل مع بداية العام الحالي، والتخلي عن تنفيذ القرار السابق، الذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا تقريبا.

وكان مقررا زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا دفعة واحدة بموجب اتفاق سابق توصلت إليه دول التحالف في نيسان الماضي، ونص على خفض اقتطاعات الإنتاج من 7.7 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 5.8 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مطلع 2021.

وتعد الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا وليبيا مستثناة من اي قرار لخفض الانتاج.
رقم : 905093
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