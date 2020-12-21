العامري يدين استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد

أدان رئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ،اليوم الاثنين، استهداف البعثات الدبلوماسية و "إرعاب" المدنيين في بغداد، داعياً القوات الأمنية إلى حفظ الأمن وفرض القانون.



وقال العامري في بيان: "ندين بشدة استهداف البعثات الدبلوماسية وما رافقه من إطلاق نيران عشوائي وإرعاب للمدنيين في بغداد".



وأضاف، أن "عمليات القصف هذه غير مبررة تحت أي ذريعة كانت، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها اتجاه حفظ الأمن وفرض القانون".



وكان مصدر صحفي قد افاد مساء الاحد، بسماع دوي انفجارات في محيط المنطقة الخضراء في بغداد حيث اطلقت السفارة الامريكية نظامها المضاد للصواريخ.