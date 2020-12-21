انفجار في بروان شمالي كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 5 عناصر من الشرطة الأفغانية، وذلك بانفجار قنبلة في ولاية بروان شمالي العاصمة كابول.



وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مسؤولين بالشرطة في الولاية أن الانفجار استهدف سيارة تابعة للشرطة على الطريق السريع ونتج عن مقتل قائد في الشرطة و4 عناصر أخرين".



وأشارت المصادر أن القنبلة كانت موضوعة بجانب الطريق السريع بمنطقة شاريكار ليل أمس الأحد من قبل مجهولين.



ولم تتبن أية جهة المسؤولية عن الهجوم، ولكن الحكومة الأفغانية اتهمت حركة طالبان بالوقوف وراء العديد من الهجمات الدموية التي وقعت منذ توقيع اتفاق السلام بين الحركة والولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي.