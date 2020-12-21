الطيران الحربي السوري يدك مواقع للتركستاني والألبان باللاذقية

عاود الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهداف مواقع استراتيجة لمسلحي تنظيمي “جماعة الألبان” وما يسمى بـ”الحزب الإسلامي التركستاني”، عبر سلسلة غارات شنها على مواقع للتنظيم الارهابي في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.



وأكد مصدر ميداني أن الطيران الحربي نفذ ،أمس الأحد، سلسلة غارات جوية، بينها خمسة باتجاه أحد المقرات التابعة للارهابيين الصينيين في جبل الأكراد شمال شرق اللاذقية.



وأشار المصدر إلى أن الغارات جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية مجموعة مسلحة كانت تقوم بعملية نقل عتاد وذخيرة باتجاه مقرات يتخذها التنظيمين كغرف عمليات، إلى الشرق من خطوط التماس في المنطقة.



وأضاف المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير أحد المقرات بشكل كامل، فيما تشير المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة أكثر من 25 مسلحاً كانوا داخله.



ويقدر عدد ارهابيي تنظيم ما يسمى بـ“الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام” بآلاف الارهابيين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في “شينغ يانغ” الصينية، ويعرف عنهم ولعهم بتفكيك وبيع المنشآت الاستراتيجية السورية في مناطق سيطرتهم، وأخرها كان في أيار الماضي، حين فككوا (محطة زيزون الحرارية) التي تعد أبرز محطات توليد الكهرباء شمال غربي سوريا.