رئيس وزراء العراق يحسم مقترحين في الموازنة

رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،أمس الاحد، مقترحين في موازنة 2021، تضمن خفض مخصصات صغار الموظفين ورفع سعر البنزين.



وقالت وسائل اعلامية نقلا عن مصدر حكومي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد رفضه قرار خفض مخصصات صغار الموظفين في الموازنة 2021".



وتابع، أن "الكاظمي رفض ايضا مقترح رفع سعر البنزين في الموازنة".



وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي عن استمرار مجلس الوزراء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل.



وذكر المصدر لوسائل اعلام رسمية إن "مجلس الوزراء مجتمع لعشر ساعات لمناقشة الموازنة العامة للعام المقبل ومازال الاجتماع مستمرا".