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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 10:27

الكويت تحظر الطيران القادم اليها من بريطانيا

الكويت تحظر الطيران القادم اليها من بريطانيا
أعلنت الكويت، أنها أضافت بريطانيا إلى قائمة الدول المحظورة؛ وذلك في ظل انتشار سريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وقالت هيئة الطيران المدني الكويتي، في بيان رسمي، إنه تقررت إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، ومن ثم حظر الطيران القادم منها إلى الكويت.

وأوضح البيان أن القرار تم اتخاذه "بناءً على تعليمات السلطات الصحية".

وكانت الكويت قد أعلنت، مطلع أغسطس الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 34 دولة حتى إشعار آخر، وفق تعليمات السلطات الصحية؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفرضت عدة دول أوروبية، أمس الأحد، قيوداً جديدة على السفر من وإلى بريطانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، أعلن السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بـ"كورونا" بشكل حاد.

على أثر ذلك، شددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن "كوفيد-19" في لندن والمناطق المجاورة، وعطَّلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من كورونا التي جرى رصدها في جنوب بريطانيا، ظهرت أيضاً في الدنمارك وهولندا وأستراليا.
رقم : 905109
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