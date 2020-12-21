الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 10:29

عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا.. بريطانيا تعقد اجتماع أزمة اليوم الاثنين

عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا.. بريطانيا تعقد اجتماع أزمة اليوم الاثنين
في وقت قالت فيه منظمة الصحة العالمية انها لم تلاحظ تأثير للسلالة الجديدة من كوفيد-19 على معدل الوفيات، تعقد الحكومة البريطانية اجتماع أزمة اليوم الاثنين لبحث إمدادات المملكة بعد قرار العديد من الدول تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأشار ناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد إلى أن جونسون "سيترأس اجتماعا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها". وتابع: "اجتماعات أخرى ستعقد ليلا وصباح الإثنين لضمان وضع خطط متينة".

وعلى غرار عدد من الدول الأوروبية، قررت فرنسا الجارة المباشرة للمملكة المتحدة الأحد تعليق جميع الرحلات من الأراضي البريطانية لمدة 48 ساعة، بعد ظهور هذا النوع من الفيروس الذي يعتبر أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 بالمئة.

وجاء هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا وتعكس حجم القلق في أوروبا.

إلى ذلك، سيغلق ميناء دوفر (جنوب شرق) المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش حركة المرور الصادرة "حتى إشعار آخر". ويفيد اتحاد النقل البري البريطاني أن نحو عشرة آلاف آلية شحن تمر يوميا عبر هذا المرفأ.

وجاء هذا الإغلاق في وقت سيء خصوصا لأن الموانئ البريطانية تشهد حاليا حركة مرور كبيرة تتسبب في بعض الأحيان في حدوث تأخير واختناقات مرورية على الطرق المؤدية إليها، مع قيام العديد من الشركات بالتخزين استعدادا لخروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة مساء 31 كانون الأول/ديسمبر.
رقم : 905110
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية " في بيروت
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية " في بيروت
20 كانون الأول 2020
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
20 كانون الأول 2020
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
20 كانون الأول 2020
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
20 كانون الأول 2020
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
19 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
19 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"