عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا.. بريطانيا تعقد اجتماع أزمة اليوم الاثنين

في وقت قالت فيه منظمة الصحة العالمية انها لم تلاحظ تأثير للسلالة الجديدة من كوفيد-19 على معدل الوفيات، تعقد الحكومة البريطانية اجتماع أزمة اليوم الاثنين لبحث إمدادات المملكة بعد قرار العديد من الدول تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وأشار ناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد إلى أن جونسون "سيترأس اجتماعا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها". وتابع: "اجتماعات أخرى ستعقد ليلا وصباح الإثنين لضمان وضع خطط متينة".



وعلى غرار عدد من الدول الأوروبية، قررت فرنسا الجارة المباشرة للمملكة المتحدة الأحد تعليق جميع الرحلات من الأراضي البريطانية لمدة 48 ساعة، بعد ظهور هذا النوع من الفيروس الذي يعتبر أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 بالمئة.



وجاء هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا وتعكس حجم القلق في أوروبا.



إلى ذلك، سيغلق ميناء دوفر (جنوب شرق) المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش حركة المرور الصادرة "حتى إشعار آخر". ويفيد اتحاد النقل البري البريطاني أن نحو عشرة آلاف آلية شحن تمر يوميا عبر هذا المرفأ.



وجاء هذا الإغلاق في وقت سيء خصوصا لأن الموانئ البريطانية تشهد حاليا حركة مرور كبيرة تتسبب في بعض الأحيان في حدوث تأخير واختناقات مرورية على الطرق المؤدية إليها، مع قيام العديد من الشركات بالتخزين استعدادا لخروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة مساء 31 كانون الأول/ديسمبر.