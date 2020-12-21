'حماس': الإمارات تجاوزت الحدود

قالت حركة "حماس" الفلسطينية امس الأحد، إن الإمارات اصطفت إلى جانب الكيان الصهيوني"ضد الحقوق الفلسطينية".

العالم-فلسطين المحتلة



وكتب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة: "التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود، وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة".



وتابع أن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال".



يذكر أن الحركة اعتبرت تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية "مكافأة مجانية للاحتلال".