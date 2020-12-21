وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي يعقدون اليوم جلسة غير رسمية

اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزراء خارجية اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقدون صباح اليوم جلسة غير رسمية عبر الانترنيت لبحث التطورات على مدى الاشهر الماضية فيما يتعلق بالاتفاق النووي.



وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين الذي يعقد بشكل افتراضي، قدم سعيد خطيب زادة التهاني بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ويوم الممرض وكذلك ليلة يلدا.



واشار خطيب زادة الى تطورات السياسة الخارجية خلال الأسبوع الماضي، وقال ان الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي سيعقد صباح اليوم عبر الفيديو ، موضحا ان الاجتماع سوف لايركز على مناقشة قضايا محددة تتعلق بالاتفاق النووي ولكنه سيستعرض مجموعة التطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية.