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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 11:20

موجة أمطار متوقعة في العراق.. إليك التفاصيل

موجة أمطار متوقعة في العراق.. إليك التفاصيل
تشير آخر تحديثات حالة الطقس في العراق، إلى ان البلاد ستتأثر بمنخفض جوي بدءا من يوم غد الثلاثاء، ترافقه موجة أمطار على بعض المناطق.

وذكر المتنبىء الجوي، أحمد الخالدي، في منشور بموقع "فيسبوك" مساء أمس الأحد، 20 كانون الأول 2020، ان "منخفضا جويا يتوقع ان يؤثر على البلاد من مساء غد الثلاثاء وحتى صباح الخميس، يسبب موجة أمطار على بعض المناطق تصاحبها كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة".

واضاف ان " التوقعات بحالة جوية سريعة ومحدودة تبدأ من ظهر الثلاثاء، على المرتفعات الشمالية قرب تركيا وتزداد الحالة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء لتشمل فرص الأمطار أغلب مناطق الشمال في الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك تصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران تمتد ظهر وعصر الأربعاء على مناطق صلاح الدين وديالى وربما أجزاء من العاصمة بغداد والكوت".

وتابع انه "كذلك فرص الأمطار متوقعة على المنطقة الغربية ومناطق متفرقة من جنوب البلاد البصرة وميسان وربما بادية المثنى وذي قار باقي مناطق البلاد هي خارج توقعات الأمطار الا إذا طرأ تغيير، وفرص الأمطار المتوقعة خفيفة عموما عدا مناطق الشمال متوقع فرص أمطار متوسطة قد تغزر على بعض المناطق".

وأشار إلى "تجدد تشكل الضباب خلال ساعات الليلة ويزداد كثافة الصباح على الموصل وصلاح الدين والعاصمة بغداد وبابل والديوانية والنجف وكربلاء ومركز المثنى وأجزاء من كركوك وربما يمتد على مناطق اخرى، لذا يرجى الانتباه".

وأوضح أن "الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على المنطقة الغربية وبادية الجنوب ومناطق الشمال تتحول في كافة المناطق خلال مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية".

وبالنسبة لدرجات الحرارة ، فقد بين الخالدي، أن "موجة برد متوقعة من مساء الخميس القادم تبدأ من شمال البلاد والمنطقة الغربية وتتعمق أيام الجمعة والسبت على مناطق وسط وجنوب البلاد ودرجات حرارة تصل إلى الصفر المئوي في مناطق واسعة من شمال البلاد والمنطقة الغربية وبادية الجنوب وفرصة لتشكل الصقيع".

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار التراكمية حتى صباح الخميس المقبل حسب التدرج اللوني مفتاح الخريطة في الأسفل بالملم.
رقم : 905129
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