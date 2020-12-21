الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 12:21

بكين توجه أسطول حاملات طائرات لبحر الصين

بكين توجه أسطول حاملات طائرات لبحر الصين
قالت البحرية الصينية إن مجموعة حاملة طائرات بقيادة الحاملة الأحدث في الصين شاندونغ أبحرت في مضيق تايوان في طريقها إلى تدريبات عسكرية ببحر الصين الجنوبي.

وكان قد حذر الجيش الأميركي ،الخميس الفائت، من أن سفنه الحربية ستكون "أكثر حزما" في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا "تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم".

وأضافت الوثيقة أن "قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي"، مشيرة إلى "عدوانيتها المتزايدة" بينما وصفت الصين بأنها "التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا".

ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأميركية والصينية في أواخر أغسطس، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.

وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبين وبروناي.

وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفنا إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل "حرية الملاحة".
رقم : 905149
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية " في بيروت
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية " في بيروت
20 كانون الأول 2020
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
20 كانون الأول 2020
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
20 كانون الأول 2020
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
20 كانون الأول 2020
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
19 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
19 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"