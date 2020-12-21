سوريا.. قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الموالية لـ تركيا

قُتل 4 ارهابيين وجرح آخرون من المليشيات الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات ،مساء أمس الأحد، إثر كمين نفذه عناصر “قسد” على أطراف قرية جهبل بريف عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، بعد أن تمركزت مجموعة ارهابية موالية لتركيا شمالي القرية.



إلى ذلك، أطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال، تزامنًا مع الاشتباكات مع قوات سوريا الدمقراطية على تلك المحاور، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وفي وقت سابق أول أمس السبت، قال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرئيل إن الهجمات التركية ضد بلدة عين عيسى، شمال الرقة، جزء من السياسات والمخططات التركية لفرض برامجها وسياساتها.



وتسبب القصف العشوائي على بلدة عين عيسى ،صباح الجمعة الفائت، بجرح مدنيين اثنين، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض، وفقاً لمصادر محلية فقد جددت القوات التركية ومليشياتها المسلحة السبت الماضي، قصفها على أطراف بلدة عين عيسى، بالتزامن مع إطلاقها قنابل ضوئية فوق البلدة.