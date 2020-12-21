برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة

وأضاف أحمد الأسدي في تصريحات له إن "السيد السيستاني كشف في رسالته إلى السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، أن خبر استشهاد السيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله، آلمنا كثيراً".

وتابع متسائلاً "ما هي المأساة التي عانى منها قلب المرجع السيد علي السيستاني من استشهاد هؤلاء الابطال؟ الشهيد "الحاج قاسم سليماني" إنسان ثوري عظيم ومخزون قيم للإسلام لا يستطيع الإنسان وصف قدراته".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة قرب مطار العاصمة بغداد.