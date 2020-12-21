مستشار الأمن الوطني الافغاني يزور إيران غدا

يصل مستشار الامن الوطني للرئيس الافغاني حمدالله محب الى طهران ،يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وتأتي زيارة مستشار الامن الوطني الافغاني لطهران تلبية لدعوة رسمية من أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني.



وخلال زيارة محب لإيران التي تستغرق يوما واحدا ، سيبحث مع شمخاني القضايا الثنائية وعملية خطة السلام في افغانستان والتطورات الإقليمية.



كما سيلتقي مستشار الامن الوطني للرئيس الافغاني في هذه الزيارة، عددا من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.