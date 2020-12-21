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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 15:38

الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية

الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعية والنشطاء مع اعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عملية اختراق ضخمة وخطيرة نفذتها مجموعة سايبر إيرانية لشركة "التا" التابعة للصناعات الجوية في كيان الاحتلال.

موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، زعم إن مجموعة "سايبر" إيرانية تدعى "Pay2key" نشرت مساء امس الأحد، بياناً قالت فيه إنها اخترقت حواسيب شركة "التا" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI). ووفق الموقع، فإن "الهاكرز" نشروا في الموقع الخاص بهم على الشبكة المظلمة لائحة من المستخدمين للمنظومة كإثبات حصول على معلومات من حواسيب الشركة، وقد ظهر في المعلومات إسم كاميلا أدري، مسؤولة مديرية مشاريع السايبر في شركة "التا".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
ولفت موقع يديعوت احرونوت العبري إلى أن "الهاكرز" كتبوا أنه "في الصناعات الجوية ربما اعتقدوا أن لديهم الشبكة الأكثر حماية، لكن يجب إثبات ذلك"، لافتا الى أنه جاء في البيان أيضاً أن "الأمر الأهم سيكون الوصول إلى خوادم ملفات الشركة، والتي تتضمن وثائق تقنية، أفلام فيديو، أبحاث ومشاريع، هل هم بيدنا؟ من يعرف؟".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
وزعم الاعلام العبري ان مجموعة الهاكرز الإيرانية، كانت قد اخترقت شركة "شربيت" وشركات أخرى، إضافة إلى اختراق حواسب شركة "التا"، تناقل المغردون حول العالم الخبر مشيدين بالعملية الكبيرة في سبيل الانتقام من الكيان الصهيوني الغاصب، ومشيرين الى خيبة الامل لدى الدول التي طبعت مع الاحتلال بشكل مذل ومهين
قال "أبو علي كيم" في تغريدة له على حسابه الشخصي"بوركت الأيادي الصلبة.. *صحيفة يديعوت احرونوت* مجموعة هاكر إيرانية اخترقت مؤخرا حواسيب شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعة العسكرية، وعبر موقعهم نشر أعضاء مجموعة الهاكرPay2key بعض التفاصيل الشركة لثبات الاختراق. #لبنان #بيروت #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه #بريطانيا #ايران".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
وكتب "Hadi Bou Chaaya" في تغريدة له "أعلن #قراصنة_إيرانيون أنهم تمكنوا من اختراق شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، في وقت وصفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية #الهجوم بأنه #الأخطر على مؤسسات عسكرية في تل أبيب، بينما لم يصدر أي #تعليق_رسمي من السلطات".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
بدوره أكد "Dr. Spaa AlYamania في تغريدة له "فضيحه في اسرائيل هاكرز إيرانيون يسمون مجموعة Pay2Key أخترقوا حواسيب شركة #إلتا_الاسرائيليه التابعة للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية ومن اسماء القوائم المخترقه اسم #رئيسة_إدارة_المشاريع_السيبرانية في الشركة #كاميلاأدري".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
وكتب ذو الفقار(جنوبي) تغريدة جاء فيها "هاكرز إيرانيون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية أعلن قراصنة إيرانيون اليوم الأحد عن اختراق حواسيب شركة "إلتا" التابعة للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
ونشرت "غدي فرنسيس" الخبر على صفحتها الخاصة قائلة "قراصنة إيرانيون يعلنون اختراق حواسيب شركة "إلتا" التابعة للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
وعلق "Hassan Slim" على منشور "غدي فرنسيس" قائلا بسخرية "له له مش خبرية، هلاء بيزعلو المطبعين الجدد".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
ويرى "سيف محمد بن صفوان" في تغريدة له "يستهدف #قراصنة_إيرانيون القطاعات الحكومية وتكنولوجيا الدفاع والجيش عبر انتحال صفة صحفيين للتواصل مع الأهداف عبر #واتساب و #LinkedIn وإصابة أجهزتهم ببرامج ضارة وينتحل قراصنة إيرانيون صفة صحفيين في #دويتشه_فيله ويستخدمون #البريد_الإلكتروني مع رسائل واتساب لفتح رابط ضار".
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام عبرية عن هجمات سيبرانية استهدفت ما لا يقل عن 40 شركة إسرائيلية. وتعرّض شركات تموين إسرائيلية لهجوم سيبراني نجح في التغلغل إلى الشركات التي تزود خدمات لوزارة الأمن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن غالبية الهجمات ركزت على الولوج إلى حواسيب الشركة وقرصنة قوائم زبائنها، مؤكدة إلى أن الهجوم نجح أيضاً في التغلغل إلى شركات تزوّد خدمات لوزارة الأمن الإسرائيلية.
كما ويذكر أنه في أيار/مايو الماضي، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن تعرضّها لهجوم "سايبراني"، وصفته بـ"الخطر على البنية التحتية لتل أبيب"، مُتهمةً إيران بالوقوف خلفه.
رقم : 905182
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