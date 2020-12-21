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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 16:58

إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء مارب

إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء مارب
أسقطت الدفاعات الجوية الیمنیة اليوم الاثنين، طائرة استطلاع مقاتلة بدون طيار من نوع CH4 تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مديرية مدغل بمارب.

وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف طائرة CH4 بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مارب.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما أنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتعتبر الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية وتتمكن من أداء مهام، تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

هذا وتتمكن الطائرة من دون طيار من طراز CH-4 من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من إرتفاع يفوق 5 آلاف كيلومتر.
رقم : 905201
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