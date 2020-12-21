تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.



وسجلت الوزارة 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1668 حالة للشفاء من كورونا، وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.