أحدث العناوين :
بعد تدهور الوضع الوبائي..تعليق رحلات جوية روسية مع بريطانيا
استهداف رتل للتحالف الامريكي في بابل بالعراق
اشجار الميلاد وبابا نويل حلال والمولد النبوي بدعة عند النظام السعودي!!
إصابة شاب فلسطيني دهسه مستوطن شمال الخليل
جوزيب بوريل : تنفيذ الاتفاق النووي بنحو تام ومؤثر ضرورة مصيرية
الجمارك الايرانية : التجارة مع باكستان سجلت 708 ملايين دولار
تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في العراق
مصر تصدر بيانا حول إيقاف الطيران إلى السعودية
صالحي: جميع شؤون صناعتنا النووية تشهد تقدما
المقداد يعلن خبرا سارا بشأن الحصول على اللقاح الروسي ضد كورونا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 December 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
شهيد القدس
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 17:07
تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في العراق
اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.
وسجلت الوزارة 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1668 حالة للشفاء من كورونا، وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.
رقم :
905206
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020
صدور كتاب "شهيد القدس الحاج قاسم سليماني" عن دار الحضارة الإسلامية " في بيروت
20 كانون الأول 2020
إجتماع للحشد الشعبي بشأن إحياء الذكرى السنوية لإستشهاد سليماني والمهندس
20 كانون الأول 2020
السيد الخامنئي.. اليقظة لمخططات العدو
20 كانون الأول 2020
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
20 كانون الأول 2020
البرلمان العراقي يقيم احتفالية بمناسبة استشهاد القائدين سليماني والمهندس
19 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق
19 كانون الأول 2020
أحدث العناوين
بعد تدهور الوضع الوبائي..تعليق رحلات جوية روسية مع بريطانيا
استهداف رتل للتحالف الامريكي في بابل بالعراق
اشجار الميلاد وبابا نويل حلال والمولد النبوي بدعة عند النظام السعودي!!
إصابة شاب فلسطيني دهسه مستوطن شمال الخليل
جوزيب بوريل : تنفيذ الاتفاق النووي بنحو تام ومؤثر ضرورة مصيرية
الجمارك الايرانية : التجارة مع باكستان سجلت 708 ملايين دولار
تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في العراق
مصر تصدر بيانا حول إيقاف الطيران إلى السعودية
صالحي: جميع شؤون صناعتنا النووية تشهد تقدما
المقداد يعلن خبرا سارا بشأن الحصول على اللقاح الروسي ضد كورونا
إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء مارب
وزراء خارجية ايران و‘‘4+1‘‘ يؤكدون على حفظ الاتفاق النووي
المقداد يكشف مصير الانتخابات الرئاسية السورية والوجود الروسي
بوتين يعلق على الوضع السياسي والعسكري الحالي في العالم
تحذيرات يمنية للسعودية من تحريف الدين لصالح التطبيع
الامام الخامنئي ويوم قطاع التمريض
الاحتلال: ’هاكرز ايرانيون’ يخترقون مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية
مشيخة الأزهر تفتي بحرمة الانتماء للإخوان المسلمين
روسيا تنفي هجومها السيبراني على أمريكا وتشير إلى مصدر التهديد!
ليبيا.. هل ينجح المبعوث الأممي الجديد في جمع شتات الليبيين؟
الأكثر قراءة
شاهد بالصور: عرس جماعي لـ 90 عريسا من أبناء حجة اليمنية
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
197 خرقًا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
ماوراء محاولة إحياء اتفاق الرياض الميت؟
الاعلام الاسرائيلي: حزب الله يملك قدرات تفوق 95% من جيوش العالم
محامون من حزب الله يرفعون شكوى ضد أشرف ريفي
"حماس": التطبيع لا يخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة
ايران.. وموقفها الداعم للحل السياسي في اليمن
الكيان الاسرائيلي يصادق على بناء 8300 وحدة استيطانية بالقدس
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
نتانياهو يختار رئيساً جديداً للموساد خلفاً لكوهين
دير الزور.. مظاهرات شعبية ضد ميليشيا قوات سورية الديمقراطية
أميركا تفرض حظرا جديدا على إيران
هكذا دفع ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
ايران ترفض اي عمل تخريبي ضد امن وسلامة الملاحة البحرية
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
تقدم الجيش اليمني واللجان باتجاه مدينة مأرب
الأخبار الساخنة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني
تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الهندي: المشروع الصهيوني يقف مرتبكاً وعاجزاً أمام مواجهة المقاومة الفلسطينية
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
الأكثر بحثًا
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
مسؤول من اللاذقية: الوضع مأساوي.. وأياد خفية وراء الحرائق
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"