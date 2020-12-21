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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 17:15

اشجار الميلاد وبابا نويل حلال والمولد النبوي بدعة عند النظام السعودي!!

اشجار الميلاد وبابا نويل حلال والمولد النبوي بدعة عند النظام السعودي!!
تعرض حاليا أشجار مخصصة لعيد الميلاد 2021م وأنوار الزينة بألوانها المختلفة للبيع في متاجر للهدايا بالعاصمة السعودية الرياض، في مشهد غير مألوف في اراضي الحرمين الشريفين.

وبالإضافة إلى أشجار عيد الميلاد، تبيع متاجر الهدايا زي بابا نويل والأضواء الزاهية والملونة وغيرها.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أحد سكان الرياض قوله “لم أتخيل أبدا أن أرى هذا” في السعودية.

والنظام السعودي الذي يقود تحالف عدوان ودمار وحصار على اليمن من مارس 2015م وبنفس الوقت فهو يسمح بإقامة الحفلات الموسيقية، وفتح دور السينما والملاهي الليلية والخمور والمراقص حتى مطلع الفجر في ظل صمت مشبوه لفقهاء وعلماء السوء الذين يستنكرون ويبدعون ويكفرون من يحتفي بالمولد النبوي الشريف (ص) بينما الاحتفال بميلاد السنة الميلادية حلال والاحتفاء بالسنة اليهودية اكثر من حلال بتبادل التهاني بين صهاينة تل ابيب ومتصهيني الرياض.
رقم : 905212
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